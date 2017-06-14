Макрон: "Двери Евросоюза открыты для Британии"

Двери Евросоюза по-прежнему открыты для Великобритании, но если та все же намерена выйти из состава ЕС, этот процесс должен начаться как можно быстрее и пройти в организованном порядке. Об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Елисейском дворце с британским премьер-министром Терезой Мэй, сообщает Reuters.

"Дверь по-прежнему открыта, пока переговоры по Brexit не завершились. Но однажды начав, гораздо сложнее вернуться назад", - сказал он.

Говоря о перспективе переговоров между Лондоном и Брюсселем о выходе из ЕС, Макрон подчеркнул, что в этом случае Франция выступает за максимально быструю и упорядоченную процедуру. "Методика должна быть ясной: я желаю, чтобы переговоры о выходе из союза - и затем о дальнейших отношениях с Соединенным Королевством - начались как можно быстрее и велись координированным образом Европейской комиссией", - сказал он.

В свою очередь, Тереза Мэй подтвердила, что Лондон намерен начать практическую фазу переговоров о выходе из Евросоюза на следующей неделе. "Переговоры по Brexit начнутся, как и было запланировано, на следующей неделе", - указала она.