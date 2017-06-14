Грандиозная международная выставка ЭКСПО-2017 «Энергия будущего», открывшаяся в Астане 9 июня, еще три месяца будет влиять на жизнь жителей столицы Казахстана. Подавляющее большинство казахстанцев гордится этим событием мирового масштаба, несмотря даже на то, какими скандалами сопровождалась подготовка мероприятия. Напомним, что в Казахстане некоторое время назад под суд были отданы и осуждены по обвинению в коррупции топ-менеджеры компании по проведению выставки EXPO-2017.

Экспо на коррупции

Возможно, именно смена команды привела к тому, что несмотря на все старания к открытию ЭКСПО не все было готово как внешне (торчащие из земли кабели, например), так и организационно.

Многие аккредитованные журналисты столкнулись с неожиданными проблемами. Одни застревали в лифтах в ЭКСПО-городке, где их заселили, другие в своих номерах, когда заклинивало дверь. У кого-то было в номере две стиральные машины, но не было холодильника, стоял телевизор, но не было розетки, чтобы его включить.

Недоумение вызвал и тот факт, что многих журналистов, несмотря на аккредитацию, не пустили на церемонию открытия ЭКСПО, предложив посмотреть за этим действом по монитору в Медиа-центре.

Можно было бы еще перечислить случившиеся накладки, но вряд ли стоит. Дело в том, что в Казахстане действительно старались, чтобы все было хорошо и потому добрых впечатлений было намного больше. Прежде всего, речь о самих людях. Казахи – необычайно приветливые и отзывчивые люди. А это - самое главное, что запоминается в любой стране.

Китайцы и «белые люди»

Переполненные пассажирами самолеты, подряд приземляющиеся в аэропорту Астаны, достроенный новый терминал – все это показатель того, что ЭКСПО действительно вызывает интерес и у местных жителей, и у иностранцев. К открытию в Астане подготовились на славу. Здесь отличные дороги, много недавно посаженных деревьев, укрепленных колышками и веревками (в Астане часто дуют сильные ветры, как и в Баку).

Сама территория ЭКСПО превышает 175 гектаров. Рядом построен самый большой в Центральной Азии Торгово-развлекательный центр Mega Silk Way, в котором десятки ресторанов, кафе, магазинов, множество развлечений для детей. И потому здесь всегда полно людей, стекающихся со всей Астаны.

Внутри ЭКСПО сотни волонтеров – юноши и девушки, которые старательно говорят на английском, русском и, конечно же, казахском языках. Приняты серьезные меры безопасности. Достаточно сказать, что в день открытия, да и в другие дни над территорией барражировали вертолеты.

Стоит только пройти КПП, как возникает ощущение праздника. В национальных павильонах играет музыка, где-то дают концерт, где-то представление. По ЭКСПО ходят арабы, китайцы, корейцы, африканцы. Многие в своих национальных одеждах. Уже понятно, что туристический бум обеспечен.

Кстати, китайцы, к примеру, любят фотографироваться с высокими белыми людьми. Говорят, это приносит удачу. Я знаю двух человек, с которыми гости из Поднебесной провели такую «фотосессию».

Сама церемония открытия ЭКСПО была просто замечательной, прошла безупречно и сопровождалась феерическим салютом.

Саудиты показали намаз

Каждая страна, помимо означенной тематики – «Энергия будущего» - попыталась в своих павильонах показать культуру, традиции, природу, и даже национальную кухню. Так, Германия возле павильона открыла ресторан, где можно было испробовать настоящие немецкие сосиски, выпить немецкого пива. Грузины в павильоне продавали сувениры, вплоть до скатертей, и, конечно же, не обошлось без вина. Чехи внутри павильона развернули настоящий бар, где можно было купить пиво (настоящее, привезенное из Чехии, а не изготовленное по лицензии).

В иранском павильоне можно было купить шафран, в остальном он не особо отличился – по стенам висели экраны, с которых на посетителей глядели музыканты, исполняющие национальные мелодии.

А вот в павильоне Саудовской Аравии не было даже сувениров, во всяком случае за время моего пребывания там. Висит монитор, по которому транслируется исполнение намаза. Впрочем, возможно, саудиты еще не открыли официально свой павильон. Дело в том, что у каждой страны-участницы выставки будет свой день официального открытия. У Азербайджана это – 9 июля.

Саргсян без армянского флага

На следующий день после открытия ЭКСПО в Астане, на территории выставки побывал президент Армении Серж Саргсян. Его видели многие, включая меня. Но вот поиск армянского павильона не принес никаких результатов. Не было в секциях выставки даже армянского флага (!). Только с помощью волонтеров удалось выяснить, что как такового своего павильона у Армении нет, есть выделенный закуток в павильоне «Шелкового пути».

К сожалению, побеседовать с представителями армянской делегации не удалось. Девушка, а затем и непонятный мужчина в павильоне «Шелкового пути» настоятельно рекомендовали азербайджанскому журналисту этого не делать.

Зелень и овощи, азербайджанец

Выставка ЭКСПО-2017 в городе привела к тому, что водители практически не нарушают правила дорожного движения. «Понатыкали столько камер», - пожаловался один из шоферов.

Кроме того, ощутимо уменьшилось число людей, которые курят, идя по улице. Как оказалось, это запрещено законом и предусматривается в размере 20 тысяч тенге (примерно 65 долларов). При этом если кого-то не поймали на месте за курением – есть все те же вездесущие камеры. Правда, как вычисляют куривших – осталось загадкой. Может, используется система распознавания лиц?

Средняя зарплата в столице Казахстана составляет около 500 долларов. Об этом говорили все, правда, не удалось найти никого, кто бы получал именно столько. Все зарабатывают больше. Один из водителей, который подвез меня из центра Астаны к ЭКСПО рассказал, что зарабатывает около 2000 долларов в месяц. И пожаловался, что этого едва хватает на жизнь. Казахстанские эксперты же утверждают, что доход в 1800-2000 долларов в месяц позволяет жить относительно комфортно. И сейчас такие зарплаты считаются если и не высокими, то очень хорошими.

Конечно же проведение такого крупного мероприятия повлияло на рост цен. К примеру, таксисты возле ЭКСПО взвинтили цены в 2-3 раза. Заработать хотят все. За последний месяц было уже две истории, когда водители, подвозившие иностранцев из аэропорта, брали какие-то астрономические суммы – 40 тысяч тенге, 16 тысяч тенге.

Со мной произошел похожий случай, впрочем, я был к этому готов. После многочасовых походов по территории ЭКСПО сил добираться из Медиа-центра до Экспо-городка просто не оставалось. Единственный вариант – выйти за пределы охраняемой территории и на такси поехать к Mega Silk Way, а там рядом вход в «городок», где расположились иностранные журналисты. Как предупредили волонтеры, поездка должна была обойтись в 200 тенге. Максимум в 300 и это уже будет «обдираловка».

…Остановившийся на взмах руки водитель, узнав, что я из Баку, заявил, что довезет бесплатно. Мол, только денежку на мороженное сыну дайте. Ребенок лет 4-х сидел на заднем сиденье. Когда подъехали к месту, выяснилось, со слов водителя, что самое дешевое мороженное стоит 500 тенге. Естественно, деньги были переданы…

Астана продолжает расти и хорошеть. Здесь строят небоскребы, к примеру «Абу-Даби плаза», высота которого составит почти 400 метров (и при этом еще будет несколько этажей под землей). Здание строится в том числе и за счет инвестиций из Арабских Эмиратов, потому и такое название.

Учитывая такой поток денег в столице Казахстана, Астана является самым дорогим городом страны. Многие жители, по их словам, каждые два-три месяца выезжают, к примеру, в Караганду или другие города, где цены в два раза ниже, и делают закупки.

В Казахстане много азербайджанцев. В том же ТРЦ Mega Silk Way есть магазин «Рамстор». Так вот, зелень и овощи там продает азербайджанец. Он попросил не называть его имени, но рассказал, что живет в Астане уже 14 лет и очень скучает по Баку.

Возвращаясь к ценам. Они действительно высоки. Но многие вещи и продукты намного дешевле, чем в Баку. Скажем, в магазине «Технодом» можно купить очень и очень неплохой планшет за 63 доллара (20 тысяч тенге). В Баку такой стоит от 150 манатов и выше. И в то же время за 15 сувенирных магнитиков в Астане пришлось заплатить половинную стоимость планшета – почти 10 тысяч тенге.

Так что, Астана – это настоящий город контрастов. И побывать там стоит.