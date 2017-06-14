Подписаться на уведомления
 

Участница «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве

 

Участница седьмого сезона телепрограммы «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова погибла после падения из окна квартиры на востоке Москвы. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах российской столицы.

«Участница шоу «Битва экстрасенсов» Илона Новоселова найдена мертвой под окнами дома на шоссе Энтузиастов», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, предположительно, девушка хотела напугать своего молодого человека, однако не удержалась и упала с балкона шестого этажа.

Илона Новоселова стала известна в СМИ не только из-за участия в популярном шоу, но и благодаря тому, что попадала в криминальную хронику. Как отмечает «Московский комсомолец», в мае 2013 года Новоселову и ее жениха похитили. Преступники требовали выкуп в размере 7,5 миллиона рублей. Заложников освободили полицейские.

388 просмотров


Старости
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Наша погода
Сегодня 25° / 18°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9053 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Генпрокурор США отверг обвинения в связях с Россией
Участница «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве
«Еще одна загубленная жизнь»: внучка Хрущева под колесами поезда haqqin.az из Москвы
Экспо на коррупции непутевые заметки haqqin.az
Макрон: "Двери Евросоюза открыты для Британии"
США вводят новые санкции против России
Массовые аресты в одной из крупнейших компаний Турции
Глава Дашкесана рассказал, как отдохнуть в Грузии на 100 манатов
США впервые не поздравили Россию с 12 июня
Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили Катар
Назван самый высокооплачиваемый президент в Латинской Америке
Бой на востоке Турции: ранены военнослужащие
В сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли видео
Цены на нефть перешли к росту
Азербайджан стал основным поставщиком нефти в Украину
Задымление на энергоблоке Чернобыльской АЭС
Глава МИД Ирана: "Саудовская Аравия активно поддерживает террористов"
В Хачмазе перевернулся автомобиль ГАИ
Столкновение поездов в Италии: есть пострадавшие
Министр обороны Армении принял участие в заседании ОДКБ
Турецкие генералы обсуждают в Катаре создание военной базы
Трамп забанил писателя Стивена Кинга
Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины выставлен на аукцион
Министр обороны Германии: «Отношения с Россией надо выстраивать с позиции силы»
«Бандотдел» арестовал наркоторговца фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться