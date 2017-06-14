Накануне в Москве состоялась церемония прощания с Юлией Хрущевой, внучкой Никиты Сергеевича Хрущева.

«Мои цветы будут жить долго»

Юлию или Юлу, как звали ее близкие, к числу которых отношу и себя, отпевали на престижном Троекуровском кладбище – филиале Новодевичьего некрополя Москвы. Совсем недавно мы встречались на юбилее нашего общего друга.

Мы с Юлой соседи, и она позвонила моей жене, предложила поехать в гости вместе. Встретились у нашего дома и я, придя с традиционным букетом, удивился аккуратному горшочку с только что высаженной гортензией, который она приготовила юбиляру.

«Твои цветы завянут через несколько дней, - серьезно сказала она, - а мои будут жить долго». Наверное, она права. Ее цветы будут жить и напоминать о ней, а вот Юлы уже нет.

Скоростной аэроэкспресс в аэропорт Внуково сбил ее на полном ходу, когда она субботним утром переходила пути в Переделкино, где у нее был уютный домик в стародачном московском поселке.

Москва – большой город и он окружен со всех сторон подъездными путями. К сожалению, для московских железнодорожников вопросы безопасности не на первом месте и подобные происшествия с трагическим исходом происходят здесь нередко. Как-то прочитал, что опытный, много лет работающий машинист имеет «на своем счету» не одну загубленную жизнь.

О чем же мог подумать машинист аэроэкспресса, когда узнал, кто оказался под колесами его стальной махины?

Говорят, что состоявшихся людей оценивают не только по их деяниям, но и потому, какими выросли их дети. Далеко не у всех знаменитых политиков и президентов есть повод гордиться своими отпрысками.

Как отдыхала природа

У Владимира Ленина детей не было. Драматически сложилась жизнь детей Сталина. Сын Леонида Брежнева, хоть и был первым заместителем министра внешней торговли СССР, но известен широкой публике был лишь тем, что занимался разведением рыбок и коллекционировал фарфоровые фигуры собачек. О похождениях дочери Леонида Ильича - Галины знал весь Советский Союз. Она, в отличие от брата, коллекционировала мужей и любовников. В числе избранников капризной наследницы генсека были знаменитые люди: фокусник Игорь Кио, олимпийский чемпион и рекордсмен Валерий Брумель, циркач-эквилибрист, Герой Социалистического Труда Евгений Милаев, генерал МВД Юрий Чурбанов, ведущий солист Большого театра Марис Лиепа, цыганский певец и мошенник Борис Буряца.

Не сложилась судьба детей Юрия Андропова. Его сын от первого брака оказался в тюрьме за кражи, опустился и умер в нищете в Тирасполе в возрасте 35 лет. Сын от второй жены дослужился до посла СССР, был трижды женат, в том числе дважды на одной женщине, сильно пил и умер в 64 года. Дочь Андропова не так давно продавала в Москве книги из знаменитой библиотеки отца. Понятно, что от хорошей жизни такое не происходит.

В этом смысле близкие, семья Никиты Сергеевича Хрущева – люди высокой культуры и безупречной репутации. Сын Сергей – доктор технических наук, профессор. Сфера его научных интересов – конструирование космических систем. Последние годы он живет в США, работает в Институте международных исследований Томаса Уотсона университета Брауна.

Дочь Хрущева Рада ушла из жизни в этом году, она много лет была одним из руководителей очень популярного в советские времена журнала «Наука и жизнь». Рада стала известной, в том числе, благодаря своему мужу, знаменитому журналисту Алексею Аджубею, который возглавлял «Комсомольскую правду» и «Известия».

Но даже в этом ряду достойных людей Юла выделялась. Она была дочерью Леонида Хрущева, сына Никиты Сергеевича от второго брака. В доме Юлы я не раз видел портрет ее отца: молодой улыбающийся старший лейтенант в летной пилотке удивительно похожий на отца.

В те годы было принято: молодые люди высоких чиновников должны были служить в армии. Сын Хрущева стал летчиком, воевал вначале с финнами, а потом и с немцами. После ранения, находясь в госпитале, по словам очевидцев, в разгар дружеского застолья случайно застрелил одного офицера. Молодому старшему лейтенанту дали возможность загладить вину в бою. Леонид Никитович смело воевал и погиб в 1943 году под Смоленском в 25 лет. Были свидетели того, как его самолет буквально развалился в воздухе. Погибшего пилота не нашли, хотя Хрущев, став руководителем страны, предпринял для этого через много лет после войны большие усилия. Жена Леонида была вскоре после его гибели арестована и попала в лагеря. Тогда же Хрущев удочерил Юлу, и только через много лет она узнала правду о том, кем был ее настоящий отец.

В период горбачевской перестройки на страницы многих изданий хлынул поток мутной, непроверенной информации. Тогда Юле пришлось бороться за доброе имя отца. Недобросовестные журналисты выдумали историю о Леониде Хрущеве, якобы попавшем в плен к немцам и выкраденном по приказу Сталина, а впоследствии расстрелянном в подвалах Лубянки.

Сама Юла была светлым и искренним человеком, работала в Агентстве Печати «Новости», затем заведующей литературной частью театра имени Вахтангова. Ее муж, рано ушедший из жизни, был одним из тех, кто готовил к печати так называемые «Мемуары Хрущева». Они вышли в свет в США и вызвали страшный гнев в Политбюро.

Именно Юла, вхожая в артистическую и литературную элиту Москвы, привозила на дачу и знакомила Никиту Сергеевича, тогда уже пенсионера союзного значения, с Владимиром Высоцким, Михаилом Шатровым, Романом Карменом, Евгением Евтушенко.

В последний год жизни Юла сильно изменилась. Ее подкосила смерть совсем еще молодой, красивой дочери. Теперь она встретится с ней.

Юла Хрущева очень тепло относилась к Азербайджану, у нее было много друзей - наших земляков. Как-то на ее даче она рассказывала мне и моему коллеге, известному азербайджанскому журналисту Расиму Агаеву о похоронах Никиты Сергеевича Хрущева. Неожиданно она вспомнила, что его хоронили в 11 утра. «Это неправильно, - сказала Юла, - до обеда православных не хоронят». Потом добавила, что в Москве в этот памятный для нее день был страшный ливень.

Юлию Леонидовну Хрущеву отпели сегодня после обеда. С утра в Москве лил проливной дождь, но когда гроб опускался в печь крематория, выглянуло солнце.