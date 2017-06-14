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Генпрокурор США отверг обвинения в связях с Россией

 

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил во вторник, что никогда не проводил встреч с российскими представителями, в ходе которых обсуждались выборы в США, передает Интерфакс.

"Я никогда не встречался и не говорил с российскими или какими-либо другими иностранными представителями о каком-либо вмешательстве в предвыборные кампании или выборы", - заявил Сешнс на слушаниях в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

"Предположения, что я принимал участие в каком-то сговоре с правительством России, направленном на причинение вреда нашей стране, которой я честно служил на протяжении 35 лет, или на подрыв нашей демократии - это ужасная и отвратительная ложь", - добавил американский генпрокурор.

Ранее 9 июня телеканал CNN cо ссылкой на свои источники утверждал о том, что экс-директор ФБР Джеймс Коми на закрытых слушаниях сообщил сенаторам о возможной третьей встрече Сешнса и Кисляка.

"Информация частично основана на перехватах внутренней российской переписки, где обсуждалась встреча", - сообщили тогда телеканалу три источника, знакомые с информацией.

В начале июня CNN со ссылкой на источники в Конгрессе и представителей разведки сообщал, что Конгресс США проверяет информацию о возможной "дополнительной частной встрече" Сешнса с Кисляком в прошлом году во время президентской кампании.

По данным источников телеканала, встреча могла состояться 27 апреля 2016 года в отеле Mayflower в Вашингтоне, где на тот момент кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал со своей первой крупной речью на тему внешней политики.

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Генпрокурор США отверг обвинения в связях с Россией
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