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Политзаключенный в обмен на баскетбол наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Северная Корея выпустила американского студента Отто Уормбьера, полтора года назад, в канун 2016 года, задержанного в Пхеньяне за действия, признанные подрывными, и осужденного к 15 годам лагерей. Одновременно в КНДР неожиданно приехал Деннис Родман, скандально известный спортсмен и актер, лично знакомый с Ким Чен Ыном. В Госдепартаменте и прочих профильных ведомствах божатся, что визит Родмана никак не связан с освобождением Уормбьера.

Хотя связь тут все же прослеживается: после нескольких месяцев очень острых отношений между КНДР и США, когда многие не исключали даже развития событий по силовому сценарию, Северная Корея явно пытается снизить напряженность за счет таких шагов, как «народная дипломатия» в случае с Родманом и акт гуманности по отношению к студенту. Отто Уормбьер пострадал самым серьезным образом, и остается вопросом, насколько ему удастся восстановить здоровье. За то, что он пытался взять в качестве сувенира из туристической поездки агитационный плакат, он был арестован в пхеньянском аэропорту перед самым вылетом на родину, и на судебном процессе его обвиняли в прямом сотрудничестве с ЦРУ.

После приговора родственники утратили с ним всякую связь, и лишь недавно стало известно, что парень заболел в заключении сложной формой ботулизма и впал в кому. В таком состоянии Уормбьер находился больше года, с марта 2016-го. Все это время американские власти пытались добиться его освобождения, но удалось это только сейчас. В тюрьмах Северной Кореи остаются еще трое американских граждан. Не исключено, что Деннис Родман попытается увезти с собой кого-то из них.

В 2013 году он уже приезжал в КНДР и встречался с Ким Чен Ыном, большим любителем баскетбола. Тогда его поступок многие не поняли и осудили, отнеся его за счет пресловутой экстравагантности бывшей звезды. Нынче, однако, даже услуги таких неоднозначных фигур могут сработать на пользу некоторой разрядке ситуации. Нужно сказать, Ким Чен Ын сам здорово поднял градус обострения, проведя только в этом году десять испытаний ракетного вооружения с запуском 16 ракет.

Правда, в большинстве случаев это были неудачные запуски, но они явно свидетельствуют о стремлении Пхеньяна заполучить некое оружие возмездия, которое позволит избежать страха перед попытками смещения молодого вождя со своего поста. С другой стороны, такие попытки вооружиться как раз и вызывают стремление обеспокоенных соседей и США убрать опасного северокорейского лидера. Похоже, развитие отношений Северной Кореи с окружающим миром вошло в привычную колею периодических обострений с дальнейшим потеплением: напугать – отдохнуть.

Сейчас стадия некоторого ослабления тревоги, из чего совсем нельзя делать выводов о том, что так будет продолжаться сколько-нибудь долго. Тем более, что США как раз приготовились в очередной раз ужесточить санкции по отношению к КНДР. Ким Чен Ын может в очередной раз обидеться.

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Политзаключенный в обмен на баскетбол наш комментарий
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