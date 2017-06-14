Нефть дешевеет

Цены на нефть опускаются в среду на сигналах второго подряд недельного роста запасов топлива в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 9:03 понизилась на $0,42 (0,86%) — до $48,30 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,43 (0,89%) — до $48,72 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,48 (1,03%) — до $45,98 за баррель. Контракт подорожал на $0,38 (0,82%) — до $46,46 за баррель по итогам предыдущей сессии.