На западе Лондона пожар полностью охватил 27-этажную жилую башню, внутри которой находятся люди, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в настоящее время с огнем ведут борьбу две сотни пожарных. Кроме того, уточняется, что в тушении пожара задействованы 40 единиц техники.

Пострадали не менее 30 человек, сообщает служба скорой помощи Лондона.

Здание построено в 1974 году. В нем расположены 120 квартир. По неподтвержденным данным, причиной пожара мог стать взрыв на четвертом этаже многоэтажки.

The fire is almost out. @LondonFire has been working tirelessly all morning. #GrenfellTower pic.twitter.com/6wqJUc5jRC