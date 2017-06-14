«Последний звонок» в школах Азербайджана

Сегодня в Азербайджане завершается 2016/2017 учебный год и во всех общеобразовательных учебных заведениях страны прозвенит «Последний звонок».

Как сообщает Report, согласно приказу министра образования Микаила Джаббарова о проведении «Последнего звонка», мероприятия должны быть проведены только на территории учебных заведений.

Для информации сообщим, что в этом году общеобразовательные школы Азербайджана окончат 195 449 учеников.

Согласно прогнозу к концу 2016/2017 учебного года, ожидается, что по республике IX классы общеобразовательных школ окончат 110 638 человек, XI классы — 84 088 человек, заочные (вечерние) общеобразовательные школы — 723 учащихся. На начало 2017/2018 учебного года в первый класс ожидается прием 164 945 детей.

В то же время выпускные (XI, XII) классы бакинских школ окончат 20 124 ученика. В 2016/2017 учебном году в общеобразовательных школах, находящихся в ведении Управления образования города Баку, IX классы окончат 27 708 учеников, XI классы — 19 525 человек. Первые классы окончит 45 321 человек, XII классы (очно-заочные и заочные классы средней школы) — 599 человек.