Подписаться на уведомления
 

«Последний звонок» в школах Азербайджана

 

Сегодня в Азербайджане завершается 2016/2017 учебный год и во всех общеобразовательных учебных заведениях страны прозвенит «Последний звонок».

Как сообщает Report, согласно приказу министра образования Микаила Джаббарова о проведении «Последнего звонка», мероприятия должны быть проведены только на территории учебных заведений.

Для информации сообщим, что в этом году общеобразовательные школы Азербайджана окончат 195 449 учеников.

Согласно прогнозу к концу 2016/2017 учебного года, ожидается, что по республике IX классы общеобразовательных школ окончат 110 638 человек, XI классы — 84 088 человек, заочные (вечерние) общеобразовательные школы — 723 учащихся. На начало 2017/2018 учебного года в первый класс ожидается прием 164 945 детей.

В то же время выпускные (XI, XII) классы бакинских школ окончат 20 124 ученика. В 2016/2017 учебном году в общеобразовательных школах, находящихся в ведении Управления образования города Баку, IX классы окончат 27 708 учеников, XI классы — 19 525 человек. Первые классы окончит 45 321 человек, XII классы (очно-заочные и заочные классы средней школы) — 599 человек.

507 просмотров


Старости
Генпрокуратура опровергает депутата: Афгана Мухтарлы не задерживали в Тбилиси
Генпрокуратура опровергает депутата: Афгана Мухтарлы не задерживали в Тбилиси
Наша погода
Сегодня 24° / 19°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 26° / 18°
17 Июн 23° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Айдын Алиев: Косово не может быть принято в ВТО
Кредит наличными без комиссии и поручителя сотрудникам здравоохранения от Межбанка
Путин назвал главную проблему российской оппозиции
В Стамбуле задержали куратора гюленистов по Азербайджану
В Губе Prado упал в реку Трое пострадавших
«Последний звонок» в школах Азербайджана
Крупный пожар в Лондоне видео
Армяне продолжают стрелять из минометов
Нефть дешевеет
Политзаключенный в обмен на баскетбол наш комментарий
США убеждают Европу отказаться от российской трубы Заявление Госдепа
Адвокат Адиль Исмаилов: «Государство потеряло на этом деле 18 миллионов!» haqqin.az из зала суда
Генпрокурор США отверг обвинения в связях с Россией
Участница «Битвы экстрасенсов» погибла в Москве
«Еще одна загубленная жизнь»: внучка Хрущева под колесами поезда haqqin.az из Москвы
Экспо на коррупции непутевые заметки haqqin.az
Макрон: "Двери Евросоюза открыты для Британии"
США вводят новые санкции против России
Массовые аресты в одной из крупнейших компаний Турции
Глава Дашкесана рассказал, как отдохнуть в Грузии на 100 манатов
США впервые не поздравили Россию с 12 июня
Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили Катар
Назван самый высокооплачиваемый президент в Латинской Америке
Бой на востоке Турции: ранены военнослужащие
В сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться