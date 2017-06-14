На участке трассы Губа-Хыналыг под названием Минара легковой автомобиль марки Toyota Prado потерял управление и упал в реку.
Как передает Report, в результате пострадали трое пассажиров автомобиля.
Состояние одного из них тяжелое, он помещен в хирургическое отделение Губинской районной центральной больницы.
Пассажирке автомобиля — жительнице села Каланов Губинского района Зейнаб Наджмеддин гызы Бабаевой врачи поставили диагноз «перелом позвоночника».
Другие пассажиры автомобиля отпущены на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.
Губинское районное отделение полиции проводит расследование по факту ДТП.