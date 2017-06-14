В Стамбуле задержали куратора гюленистов по Азербайджану

Прокуратура турецкого города Малатья задержала в Стамбуле куратора гюленистов по Азербайджану. Об этом пишут турецкие СМИ.

Имя задержанного не раскрывается, в материалах прокуратуры он проходит под инициалами М.М.

Задержанный уже доставлен в Малатью, где в отношении него принята мера пресечения в виде ареста.

В сообщении также говорится, что в последнее время в Малатье задержаны большое количество студентов и преподавателей, которых подозревают в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, несколько дней назад сообщалось о том, что в Азербайджане были задержаны и депортированы в Турцию трое гюленистов.