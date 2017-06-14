Путин назвал главную проблему российской оппозиции

Российские власти не контролируют средства массовой информации и не мешают им освещать деятельность оппозиции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, вторая часть которого вышла в эфир в среду по московскому времени на телеканале Showtime. Его слова приводит Интерфакс.

«У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто», — сказал глава государства.

Он отметил, что проблема оппозиции страны не в СМИ, а в отсутствии политических программ, которые были бы «более выигрышные с точки зрения интересов избирателей».