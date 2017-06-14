Кредит наличными без комиссии и поручителя сотрудникам здравоохранения от Межбанка

Международный банк Азербайджана (МБА), обслуживающий большую часть сферы здравоохранения по стране, запустил новую кампанию под лозунгом İllərdir birlikdəyik! («Вместе много лет!»), приуроченную к Дню работников здравоохранения.

В рамках кампании сотрудники здравоохранения, а именно обладатели зарплатных карт, эмитированных со стороны МБА, получат возможность приобрести данный кредит на выгодных условиях. Кампания продлится до 30 июня.

Преимущества кампании

— Сумма кредита — до 15 000 манатов

— Срок выдачи кредита — до 36 месяцев

— Годовая процентная ставка — от 24%

— До 2000 манатов поручитель не требуется

— Оформление кредитов без комиссии

Кредит наличными можно получить во всех филиалах МБА, достаточно просто обратиться в ближайшие филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк. Кроме этого, клиенты МБА могут воспользоваться услугой Randevu, которая предоставляет возможность назначить встречу заранее и получить обслуживание без ожидания в очереди.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.