Айдын Алиев: Косово не может быть принято в ВТО

Непризнанные государства не могут быть приняты в международные организации, сказал в среду журналистам председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев на полях 65-го заседания глав таможенных органов стран СНГ, комментируя вопрос о вступлении Косово в Всемирную таможенную организацию (ВТО).

По словам Алиева, обсуждение данного вопроса на сегодняшнем заседании обусловлено тем, что в следующем месяце он будет поднят на заседании ВТО.

"Данный вопрос является одним из основных на сегодняшнем заседании. Наша позиция и позиция России состоит в том, что непризнанные государства не могут быть приняты в международные организации", - сказал Алиев.