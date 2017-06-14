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Рейтинг недовольства Трампом достиг 60%

 

Рейтинг недовольства президентом США Дональдом Трампом обновил свой максимум, поднявшись еще на один процентный пункт, и достиг 60%.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International, которая ведет исследование на ежедневной основе.

Согласно последним данным, главу государства поддерживают лишь 36% американцев. При этом 60% респондентов высказали недовольство работой президента. По состоянию на воскресенье это соотношение составляло 36% против 59%. В то же время еще 11 марта почти половина опрошенных — 45% — давала положительную оценку главе Белого дома.

Рейтинги демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, предшественников Трампа, никогда не опускались ниже 38% и 37% соответственно. Уровень поддержки президента Джорджа Буша-младшего один раз упал до 25%.

Специалисты подчеркнули, что Трамп — единственный президент США, чей рейтинг недовольства за первые 4,5 месяца нахождения у власти поднялся до 60%. У Клинтона данный показатель в этот же промежуток времени составлял 50%. Рейтинг недовольства Обамой никогда не поднимался до 60%, однако Буш-младший достиг этого показателя в 2006 году.

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