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Неизвестные открыли стрельбу в Анкаре Есть пострадавшие

 

В Анкаре совершено вооруженное нападение.

Около автобусной остановки неизвестными был открыт огонь по группе людей. Три человека получили ранения, сообщает агентство Анадолу.

Ведется операция по поиску преступников.

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