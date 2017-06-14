В Анкаре совершено вооруженное нападение.
Около автобусной остановки неизвестными был открыт огонь по группе людей. Три человека получили ранения, сообщает агентство Анадолу.
Ведется операция по поиску преступников.
В Анкаре совершено вооруженное нападение.
Около автобусной остановки неизвестными был открыт огонь по группе людей. Три человека получили ранения, сообщает агентство Анадолу.
Ведется операция по поиску преступников.
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