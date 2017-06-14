Депутат Эльман Насиров: «Журналисты специально исказили мои слова об Афгане Мухтарлы»

Депутат Эльман Насиров заявил о том, что его слова об Афгане Мухтарлы были искажены журналистами. Об этом депутат сказал в интервью изданию AzVision.az.

«Отношения между Азербайджаном и Грузией носят стратегический характер, и в фундаментальных вопросах оба государства имеют общую позицию. Определенные международные политические круги и ряд управляемых ими НПО различными путями пытаются нанести ущерб отношениям между двумя странами. Когда относишься к вопросу в этом контексте, не сложно понять мотивы активизации антиазербайджанских и проармянских сил вокруг вопроса Афгана Мухтарлы», — сказал он.

По словам депутата, радикальные оппозиционные круги словно вступили в состязание по созданию героического образа Афгана Мухтарлы.

«Моя позиция в этом вопросе состоит в том, что решение о наличии состава преступления в действиях задержанного лица может дать только суд. А решение суда уже есть. В отношении Афгана Мухтарлы начаты уголовные дела о незаконном пересечении госграницы Азербайджана и контрабанде и избрана мера пресечения в виде ареста.

Во-вторых, ряд предвзятых заявлений, озвученных Афганом Мухтарлы, вызвал справедливое недовольство в нашем обществе. Ну а, в-третьих, у меня нет никакой подтвержденной информации о том, что Мухтарлы был задержан при совместных действиях азербайджанских и грузинских спецслужб.

Что касается некоторых СМИ, то они продолжают распространять дезинформацию на эту тему. В частности, «Радио Азадлыг» исказило интервью, которое взяло у меня по вопросу Мухтарлы. Мои мысли о судебном процессе Александра Лапшина были специально приписаны к теме Афгана Мухтарлы», — сказал депутат.