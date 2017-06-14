В Армении продолжают выражать недовольство по поводу лабораторий, созданных на территории страны на средства США.

Накануне в Ереване состоялась пресс-конференция общественного клуба «Голос народа» на тему «Биологические лаборатории в Армении как иностранные объекты военного назначения». Эксперт клуба Арман Гукасян отметил, что начиная с 2010 года количество биолабораторий в Армении выросло от 20 до 400. Биологические лаборатории открываются и финансируются Министерством обороны США.

По словам Гукасяна, начиная с 2010 года референс-лаборатории открылись также в Украине, Грузии, Молдове, Казахстане, Узбекистане и даже в Азербайджане.

«Можно однозначно утверждать, что эти лаборатории имеют двойное назначение, так как финансируются военными, а их деятельность строго засекречена, — цитирует Гукасяна «Еркрамас». — Для поддержания лабораторий США тратят огромные средства. Например, в Украине они потратили 175 миллионов долларов, в Грузии — 150 миллионов, а в Казахстане — 130.

В Армении эти лаборатории действуют в Ереване, Гюмри и Иджеване. Есть информация о том, что планируется открытие лабораторий и в других регионах. Нет никаких сомнений, что США, в частности, Пентагон, тратя такие огромные финансы, преследуют серьезные политические и военные цели. Многие исследователи отмечают, что с появлением этих лабораторий в мире в последнее время наблюдается резкое увеличение различных видов вирусов и заболеваний».

Гукасян объявил, что 15 июня в 12:00 перед зданием Посольства США в Армении пройдет акция, участники которой передадут послу письмо с конкретными вопросами и требованиями.

Другой эксперт клуба, Цовинар Костанян, отметила в своем выступлении, что, изучив опыт соседней Грузии, можно увидеть, что на строительство таких лабораторий были потрачены средства, в разы превышающие те, что тратятся на возведение подобных объектов гражданского назначения. По ее мнению, этот факт не может не вызывать подозрений, так как есть опасения, что патогены, которые хранятся в данных лабораториях, могут в дальнейшем быть использованы для разработки биологического оружия на основе генотипа и биологических особенностей, присущих данному народу или региону.

«Недопустимо, чтобы такие важные объекты находились под контролем и на финансировании иностранного государства, — говорит Костанян. — В целом Пентагон уже потратил в Армении 18 миллионов долларов на создание данных лабораторий. Мы уверены, что если финансирование лабораторий осуществляется со стороны военного ведомства, то цели, которые преследуют лаборатории, могут также носить военный характер».

Костанян отметила, что после заявления представителя посольства США о том, что деятельность данных лабораторий открыта для широкой общественности, члены общественного движения «Во имя закона» решили посетить лаборатории, на месте ознакомиться с их деятельностью и получить ответы на интересующие их вопросы.

Почему деятельность этих лабораторий финансируется именно Министерством обороны США? Если финансирование осуществляет Пентагон, означает ли это, что лаборатории преследуют военные цели? Если лаборатории преследуют военные цели, то почему нет соответствующего соглашения между министерствами обороны Армении и США о том, что военные объекты США могут располагаться на территории Армении? Почему лаборатории расположены в местах плотного проживания населения, а также рядом с детскими садами и площадками?

Эксперт подчеркнула, что в результате визита в главный офис лабораторий они не смогли получить ни одного ответа на вопросы, кроме того, что лаборатории имеют стратегическое значение и там содержатся смертельно опасные вирусы.

Напомним, ранее ряд российских СМИ выразил опасения по поводу того, что США создают биологическое оружие у границ России. Бывший советник генсека ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин заявил, что биологические лаборатории США расположены на южных границах России.

«Пентагоном развернута большая программа по созданию референс-лабораторий по всему южному подбрюшью РФ. Это Украина — порядка 13 таких объектов, а также Казахстан, Киргызстан и т.д. Практически они охватывают все наше южное подбрюшье и находятся в территориальной близости», — подчеркнул эксперт.

Никулин пояснил, что именно с этим связано появление на границах с Россией вирусов, которые раньше здесь никогда не фиксировались.

«Недавно в Абхазии были зафиксированы случаи появления комаров — переносчиков вируса Зика. Никогда в северном полушарии они не появлялись. Это исключительно южноамериканский комар. Но, тем не менее, он уже появился, и это неспроста. Это вирус, сконструированный в лаборатории. И даже можно сказать, в какой. В американской лаборатории».

Сообщалось, что в 2016 году при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) в Армении были открыты три биолаборатории. В 2017 году планируется создание новых биологических центров в Лорийской, Гегаркуникской и Сюникской областях республики.

Посольство США в Армении тогда заявило, что данные лаборатории работают в тайном режиме, добавив при этом, что их деятельность открыта для широкой общественности.

«Несмотря на утверждения, эти учреждения находятся на балансе Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства Армении, поэтому о деталях ежедневной работы этих структур мы бы предложили осведомиться у этих министерств», — говорилось в сообщении посольства.