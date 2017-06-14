Члены банды убитого криминального авторитета Ровшана Ленкоранского задержаны в Нижнем Тагиле. На этот раз они попались на вымогательстве. ГУ МВД по Свердловской области сообщает о задержании троих человек.

«В отношении членов группы возбуждены уголовные дела по 17 эпизодам противоправной деятельности. Дела по ряду статей «Похищение человека», «Разбой, вымогательство», «Незаконный оборот оружия» — все в составе организованной группы», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. — Один из подозреваемых, 1996 года рождения, оказал активное сопротивление сыщикам, попытался скрыться, но это ему не удалось».

Проведены обыски, при этом изъято оружие и боеприпасы. Оно использовалось при нападениях. Так, преступники узнали о том, что житель Нижнего Тагила продал квартиру, заявились к нему домой на улицу Индустриальную, избили молотком, насильно вывезли на автомобиле, требуя выдать им вырученные деньги. Мужчина, 1972 года рождения, не стерпев истязаний, передал мучителям 100 тысяч рублей.





