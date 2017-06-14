Подписаться на уведомления
 

Киргизия решила выпустить свою криптовалюту

 

Киргизия готовит эмиссию национальной криптовалюты, которая получила рабочее название GoldenRock. Об этом сообщает газета «Известия». С помощью данного проекта власти страны рассчитывают привлечь частные инвестиции на разработку золотых месторождений.

Принято решение, что каждая единица (токен) будет обеспечена золотым эквивалентом. После разработки месторождения владельцы GoldenRock смогут обменять ее на металл. Решение о точной стоимости токена пока не принято.

Издание отмечает, что это первый подобный государственный проект в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил ответственной за реализацию проекта местную госкомпанию «Торговый дом Кыргызстан» (ТДК). При этом к созданию киргизской криптовалюты привлекли российскую фирму «Крипт НН». Предполагается, что россияне также проведут первичное размещение GoldenRock на криптовалютной бирже.

735 просмотров


Старости
Генпрокуратура опровергает депутата: Афгана Мухтарлы не задерживали в Тбилиси
Генпрокуратура опровергает депутата: Афгана Мухтарлы не задерживали в Тбилиси
Наша погода
Сегодня 24° / 19°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 26° / 18°
17 Июн 23° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Белоруссия отказывается от российского рубля
Отозваны лицензии ряда кредитных организаций
В России раскрыли банду бутлегеров — уроженцев Азербайджана
В Баку парень проиграл в Topaz и бросился с высотного здания
У жителя Баку изъяли 7 кг марихуаны
Азербайджан построит в Иране четыре перевалочных терминала
Киргизия решила выпустить свою криптовалюту
Так в России задержали оставшихся членов банды Ленкоранского видео
США потратили 18 млн долларов на секретные лаборатории в Армении Смертельно опасные вирусы в военных целях?
В Стамбуле загорелся отель Есть погибшие
Депутат Эльман Насиров: «Журналисты специально исказили мои слова об Афгане Мухтарлы»
Чавушоглу между Катаром и Саудовской Аравией
Неизвестные открыли стрельбу в Анкаре Есть пострадавшие
Рейтинг недовольства Трампом достиг 60%
Айдын Алиев: Косово не может быть принято в ВТО
Кредит наличными без комиссии и поручителя сотрудникам здравоохранения от Межбанка
Путин назвал главную проблему российской оппозиции
В Стамбуле задержали куратора гюленистов по Азербайджану
В Губе Prado упал в реку Трое пострадавших
«Последний звонок» в школах Азербайджана
Крупный пожар в Лондоне видео; обновлено
Армяне продолжают стрелять из минометов
Нефть дешевеет
Политзаключенный в обмен на баскетбол наш комментарий
США убеждают Европу отказаться от российской трубы Заявление Госдепа
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться