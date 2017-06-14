Азербайджан построит в Иране четыре перевалочных терминала

Между железнодорожными ведомствами Азербайджана и Ирана состоялось подписание договора по проекту «Строительство и эксплуатация Астаринского погрузочно-разгрузочного терминала».

Документ был подписан главами ведомств Джавидом Гурбановым и Саидом Мохаммадзаде.

Договор предусматривает строительство на иранской территории при поддержке ЗАО «Азербайджанские железные дороги» железнодорожной линии протяженностью 1,4 км и четырех терминалов с высокими перевалочными мощностями. Согласно документу, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» арендует вышеназванную железнодорожную линию сроком на 15 лет, а терминалы — на 25 лет.

Выступив на церемонии подписания, Джавид Гурбанов и Саид Мохаммадзаде отметили, что проект послужит укреплению связей в железнодорожной сфере, транзитного и экономического потенциала двух стран, а также даст толчок привлечению грузопотока в этом направлении.