В России раскрыли банду бутлегеров — уроженцев Азербайджана

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было установлено, что на территории Колпинского, Невского и Фрунзенского районов области располагается целая сеть объектов крупномасштабной алкогольной индустрии. По полученным данным, управляли этим бизнесом граждане Азербайджана и выходцы из этой страны, имеющие российское гражданство, пишет издание «Санкт-Петербургские ведомости».

Возбуждению уголовного дела предшествовала проверочная закупка нескольких бутылок алкоголя с незарегистрированными акцизными марками. Но само дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере») возникло лишь после контрольной закупки фуры с продукцией стоимостью 1,2 миллиона рублей. Осуществить эту акцию оказалось непросто — продавцы отвергали покупателей одного за другим. Хотя в ангар на Софийской, где располагался склад готовой продукции, фуры шли нескончаемым потоком, система распознавания «свой-чужой», видимо, работала, пишет российское издание.

Покупка состоялась, и 3 мая прошлого года оперативники в сопровождении группы силовой поддержки вошли в производственные и складские помещения подпольной «фирмы». В цехе на проспекте Большевиков работали семь линий непрерывного розлива. Номенклатура изделий была огромной — от самой дешевой водки до суперэлитных сортов виски и коньяка. Водку делали, просто смешивая спирт с водопроводной водой. Причем «дорогие» и «дешевые» сорта разливали из одной бочки. Для изготовления коньяка, виски и других «цветных» напитков в эту смесь добавляли еще и специальные ароматизаторы.

Производство в полном объеме было обеспечено стеклотарой, пробками, этикетками и фальшивыми акцизными марками.

Обслуживали производство узбекские гастарбайтеры, которые жили тут же, в маленьких комнатах рядом с цехом. Люди это бессловесные — ни на один вопрос сотрудников ФСБ толком ответить они не смогли. Ничего не объяснил и предполагаемый руководитель «службы сбыта» — задержанный гражданин Азербайджана Эльман Сади оглу Мамедов.

Беседовать с ним следователям пришлось две недели. В конце концов он признал свою вину и дал показания на ближайшего подельника — уроженца Азербайджана, гражданина РФ Мушвига Искандер оглу Алиева. Первоначально тот проходил по делу свидетелем. Но оказалось, что это был как раз «начальник цеха», обеспечивающий весь техпроцесс. Разумеется, из свидетеля он вскоре стал подозреваемым, а потом и обвиняемым.

Реальными были лишь заработанные при контрольной покупке 1,2 миллиона. Но для обвинения в «особо крупном размере» этого хватило.

Алиев свою вину также признал. Оба обвиняемых заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. 28 апреля нынешнего года Фрунзенский районный суд признал их виновными и приговорил Алиева к полутора годам условно, а Мамедова — к штрафу в 500 тысяч рублей.