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Отозваны лицензии ряда кредитных организаций

 

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензии 21 кредитного союза и одной небанковской кредитной организации, сообщает Trend.

Регулятор объясняет решение тем, что эти финансовые организации в течение одного года фактически не оказывали финансовых услуг, не предоставляли финансовых отчетов или искажали данные в них, а также не предоставляли ежегодных аудированных отчетов.

Так, Палата отозвала лицензии следующих кредитных союзов: Aghammedli (Ağammədli), Agdash (Ağdaş), Aqrovest, Baliqchi (Balıqçı), Banovsha (Bənövşə), Buta, Faqan (Fəqan), Fidan, Girdiman, Inkishaf (İnkişaf), Meridian, Mikrokredit, Muxax, Nihat, Karabakh (Qarabağ-2010), Shamkir (Şəmkir), Shamkir Aqro (Şəmkir Aqro), Zarqova (Zərqova) и Ziya.

Также на основе собственных обращений ликвидированы лицензии кредитных союзов A.F.S и «Представители СМИ».

Еще одна небанковская кредитная организация — Norvech Mikrokredit (Norveç Mikrokredit) — лишилась лицензии из-за различных нарушений и несоблюдения предписаний регулятора.

В Азербайджане действуют около 150 небанковских кредитных организаций и порядка 100 кредитных союзов.

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