Синоптики предупреждают о непогоде

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами туман. Днем юго-западный ветер сменится временами порывистым северо-западным, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18°, днем 25-30° тепла, в Баку ночью 16-18°, днем 27-29° тепла.
Атмосферное давление снизится с 758 мм до 753 мм ртутного столба, относительная влажность — 75-85%.
В районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди, местами интенсивные, град. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью 14-19° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.
С 15 по 17 июня на территории страны ожидается нестабильная погода: грозы, дожди, местами интенсивные, град. Подует временами порывистый западный ветер. Уровень воды в реках поднимется. Ожидается, что в некоторых горных реках будет кратковременное половодье.