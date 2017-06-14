В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное следствие по делу Эльдара Бабаева, обвиняемого в убийстве. Председательствовал на процессе судья Маил Байрамов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На сегодняшнем заседании был оглашен приговор, согласно которому убийца приговорен к 19 годам лишения свободы.

Отметим, что преступление произошло 21 января этого года в Хатаинском районе Баку. Делавший ремонт в квартире Вугара Гасымова ранее судимый Эльдар Бабаев зарезал хозяина квартиры.

Преступник находился в нетрезвом состоянии. Однако он не стал скрываться от следствия и добровольно явился в 37-е отделение полиции, где признался в убийстве.

До этого в 2001 году Эльдар Бабаев был осужден на 15 лет за убийство в Москве. Освободившись в 2014 году, Бабаев вернулся в Азербайджан.