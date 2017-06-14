Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил прифронтовое село Джоджуг Марджанлы, где ознакомился с восстановительными работами, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев открыл новую дорогу в село, затем побывал в доме жителя села Октая Газиева, который сегодня был награжден орденом Труда первой степени, побеседовал с членами его семьи.

Затем глава государства ознакомился с вновь построенной школой. В ходе посещения школы президент Ильхам Алиев встретился с группой курсантов военных вузов.

Президент Ильхам Алиев также ознакомился с новой мечетью в Джоджуг Марджанлы, построенной по образцу Шушинской мечети.

После этого глава государства совершил прогулку по селу.