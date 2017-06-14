Турецкий министр о поддержке Катара

Турция готова оказать Катару любую поддержку, сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. По словам министра, сегодня он вместе с делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, также отправится в Катар, где будут обсуждены пути решения кризиса, сообщает Anadolu.

«Турция оценивает катарский кризис как недопонимание между членами одной семьи», - сказал Зейбекчи.

Сегодня Глава МИД Турции Чавушоглу посетит Катар, а затем и Саудовскую Аравию.

Глава внешнеполитического ведомства Турции встретится с официальными лицами Катара и обсудит ситуацию в регионе.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий.

Как заявил ранее Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром, и призывает к продолжению диалога.