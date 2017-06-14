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И Армения поворачивается лицом к НАТО мнения и оценки

Автор: Отдел политики 

В армянском обществе все чаще раздаются призывы вступить в НАТО, причем чем быстрее, тем лучше. Не исключали вероятность членства Армении в Североатлантическом блоке и международные эксперты, собравшиеся в Ереване на семинаре «НАТО как стабилизирующая сила на Южном Кавказе: текущие вызовы и развитие в регионе».

«У меня нет каких-либо сомнений, что Армения выйдет из состава ОДКБ и станет членом НАТО», — заявил во время мероприятия аналитик Центра региональных исследований Давид Шахназарян.

Характеризуя присутствие альянса на Южном Кавказе, Шахназарян даже предположил, что следующей к организации присоединится Грузия. Аналитик считает, что Тбилиси, в принципе, уже готов к вступлению в НАТО, и «другого варианта быть не может».

Впрочем, о НАТО как о спасательном круге заговорил в Ереване не один Шахназарян, но и многие другие политологи. Однако большинство считают, что для вступления в альянс вовсе нет необходимости отдаляться от ОДКБ, да и отказываться от российского влияния тоже ни к чему.

Однако армянская история с НАТО вызывает немалый скепсис у аналитиков из других стран. Так, российский обозреватель-аналитик Александр Носович считает, что инициативы, подобные шахназаряновской, могут озвучивать только самые крайние маргиналы западного толка или авантюристы.

Александр Носович

«В условиях, когда Турция — союзница Азербайджана является членом НАТО, делать такие некомпетентные заявления могут только люди с большим воображением. По Уставу НАТО все вопросы там решаются консенсусом. Вы можете себе представить, что Анкара дает согласие на вступление Армении в альянс? На постсоветском пространстве все маргиналы, осмелев примером Украины, решили делать антироссийские заявления. Но ни Азербайджану, ни Армении, ни Грузии, у которых имеются территориальные споры, членство в НАТО не светит», - однозначно заявил А.Носович.

Но вот один из лидеров Платформы мира для Азербайджана и Армении Сюзан Джагинян усматривает в высказываниях Д.Шахназаряна долю истины.

Сюзан Джагинян

«Армянское общество рассматривает такой шаг как возможность к выходу из изоляции. И поэтому не исключаю, что Армения когда-нибудь может повернуться лицом к НАТО. В принципе, Армения никогда и не отказывалась от интеграции в Европу, так что, видимо, наступит такой момент, когда Армения сделает свой исторический выбор», - предполагает С.Джагинян.

Политолог Игорь Мурадян в своей колонке на портале lragir.am также рассуждает о возможном членстве Армении в НАТО.

«Армянские общественные организации в США остаются в пассиве и ничего не предпринимают для интеграции Армении в НАТО, хотя есть понимание того, что это единственный путь сохранить Армению физически. Это связано не только с бездеятельностью и ленью. Имеется и другая – очень постыдная — причина. Армянское общество, несомненно, с интересом рассматривает НАТО как возможный источник безопасности, партнер в решении определенных геоэкономических вопросов.

Более-менее подготовленные представители политического класса рассматривают сотрудничество с НАТО как способ преодоления коммуникационной и институциональной блокады, но ни они, ни тем более армянские парламентарии и большинство членов правительства не имеют никакого представления, каким образом эта проблема будет решаться с помощью НАТО», - отмечает Мурадян.

Игорь Мурадян

Действительно, в Армении уже многие задумываются над членством в Альянсе. И никто вроде как не замечает упорное стремление руководства Армении - члена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), между прочим, - сблизиться  с НАТО. Сотрудничество происходит в рамках подписанного в 2005 году плана индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan — IPAP). Глава внешнеполитического ведомства Армении Эдвард Налбандян недавно даже назвал сотрудничество Армении и НАТО эффективным. Впрочем, для Армении предавать союзников не в первой, так очень может быть, что Ереван в одночасье отвернется и от ОДКБ.

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