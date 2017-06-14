Только в Азербайджане: «удостоверение сеида»

Во всем мусульманском мире сеиды всегда считались потомками Пророка Мухаммада, за что пользовались особыми привилегиям. Сегодня, по крайне мере в нашей стране, представители этого святого рода уже не могут, как прежде, вершить суд да и сами от суда уже не застрахованы, тем не менее в народе сеидов по сей день почитают как самых безупречных и более чем кому-либо другому доверяют.

И действительно, по шариату сеид не вправе принять подарок, не может просить чего-то у кого-то - этот запрет от самого Пророка. В противном случае он не сеид, а проходимец какой-то. Зато именно сеидам следует в первую очередь подавать милостыню, что в наше время означает всяческую материальную помощь.

Таково требование исламских законов. Но оказывается, их можно успешно обойти, претворяя в жизнь лишь последнее условие. А чтобы ни у кого не было сомнений - кого почитать и кому помогать, на свет появилось специальное «удостоверение сеида». Или «сеидское удостоверение» - кому как нравится...

Одним из тех, кто внедряет это новшество в жизнь, стал гази Южного регионального отделения Управления мусульман Кавказа (УМК) Миргияс Тахмазов, наградивший таким документом некоего Эльнура Тагиева. Как выяснилось, за непонятно какие заслуги удостоил он этого почетного религиозного статуса и многих других.

А между тем существуют четко обозначенные правила, только в строгом соответствии с которыми человек может называться сеидом. Причем без всяких «удостоверений». Haqqin.az об этом поведал теолог Эльшад Мири.

«Мулла Тахмазов действовал вопреки шариату. Никто не давал ему права выдавать кому-то «удостоверения сеидов». Называя себя сеидами, некоторые люди пытаются тем самым превознести свою значимость перед другими. Увы, многие люди, поверхностно знакомые с религией, верят в силу сеидов из-за уважения к роду Пророка (с). Каждый человек, утверждающий, что он происходит от рода Пророка (с), должен иметь родословную. Данный документ, в свою очередь, свидетельствует о том, что отец или дед этого человека состоял в родстве с каким-либо знаменитым представителем рода Посланника Аллаха (с). Однако люди, как имеющие родословную, так и не имеющие ее, не должны пытаться завоевать доверие людей, сообщая им о своей принадлежности к роду Пророка (с), так как наказания и награды воздаются человеку не в соответствии с его родством, а исходя из его действий», - утверждает богослов.

Неверное толкование служителем культа из южного региона мусульманских законоуложений отмечает и бывший председатель Госкомитета по религиозным образованиям Рафик Алиев.

«Это не что иное, как мошенничество. Разве молла может подтвердить родословную человека? Я по крайней мере знаю во всем мире только одного потомка пророка Мухаммеда - это нынешний король Иордании Хумейн из рода Хашемитов. А пользоваться именем сеидов без всяких на то оснований - грешно и аморально», - полагает ученый-теолог.

УМК не стало прибегать к крайним мерам, ограничившись внушением гази Миргиясу Тахмазову, внесшему собственное новшество в установленные исламом законы.