Брат Навального остался за решеткой

Урицкий суд Орловской области отказался досрочно освободить брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега из колонии. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш‏, передает РИА Новости.

«Итоги суда Олега Навального: суд решил, что не сформировалось законопослушное поведение и отказал в ходатайстве о смягчении наказания», — написала она.

Адвокат Олега Навального Кирилл Полозов подтвердил эту информацию.

«Суд отклонил нашу просьбу о замене неотбытого срока заключения более мягким видом наказания», — отметил защитник.

До этого суд также дважды не нашел оснований для условно-досрочного освобождения Олега Навального: 27 июня 2016 года и 27 февраля этого года. Срок его наказания истекает 30 июня 2018 года.

30 декабря 2014 года суд приговорил Олега Навального к трем годам и шести месяцам тюрьмы, его брат Алексей Навальный получил три года и шесть месяцев условного срока по обвинению в хищении средств «Ив Роше».