Представитель НАТО сравнил ситуацию в Карабахе с противостоянием СССР и США

«Неправильно думать, что гонка вооружений в зоне нагорно-карабахского конфликта приведет к вооруженному конфликту». Как сообщает Новости-Армения, об этом сказал специальный представитель генерального секретаря НАТО в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, в конце концов, всегда все определяют политические решения: «В годы «холодной войны» Соединенные Штаты и Россия тоже накопили огромное количество вооружения, но они так и не начали войну друг против друга.

Возможно, что количество оружия увеличится, но это необязательно должно привести к войне. Когда вместе с этим продолжаются военные столкновения низкого уровня и стороны применяют довольно беспокоящую политическую риторику, в таком случае, конечно, гонка вооружений становится частью проблемы».