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Президент Египта: «Ситуация вокруг Катара не грозит новой войной»

 

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не считает, что обострение ситуации вокруг Катара может привести к войне в Ближневосточном регионе.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что разногласия между Катаром и другими ближневосточными странами могут привести к развязыванию войны в регионе.

«Нет, нет. Я не ожидаю войны», — заявил ас-Сиси в интервью радиостанции Deutschlandfunk, отвечая на вопрос ведущего.

По словам египетского президента, международное сообщество должно быть заинтересовано в разработке четкого механизма, чтобы контролировать определенные страны и не позволять им передавать деньги террористическим организациям.

«Я не волнуюсь, поскольку давление на эти страны с целью прекратить финансирование терроризма уже является первым шагом. В случае успеха это станет посланием для других», — добавил он.

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