Уроженец Армении обстрелял из гранатомета дом украинского генерала

Полиция Украины задержала мужчину, который в январе 2017 года выстрелил из ручного гранатомета в дом бывшего руководителя полиции Закарпатской области генерала Василия Варцабы. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Закарпатской области Роман Стефанишин, сообщают «Новости без границ».

«Это 39-летний житель города Ужгород. Сейчас выяснено, что преступление не связано с правоохранительной деятельностью бывшего руководителя областной полиции», — отметил Стефанишин.

Задержанный мужчина — уроженец Армении, однако проживал в областном центре Закарпатья.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога.

Его обвиняют по статьям 263, 15 115 УК Украины — незаконное владение оружием и покушение на убийство.