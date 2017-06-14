Масштабная операция против наркомафии в Турции

На западе Турции в провинции Измир проводится масштабная операция полиции против наркоторговцев, пишут в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в рамках операции задержаны около 300 человек по подозрению в продаже наркотиков.

Также сообщается, что около тысячи полицейских участвуют в операциях, которые могут быть проведены и в других провинциях.

Ранее сообщалось, что в Турции в настоящее время насчитывается свыше 500 тысяч наркозависимых подростков.

Самым распространенным среди подростков Турции наркотическим средством является «банзай».

Впервые «банзай» был обнаружен в Турции в 2010 году. Ежегодно от его употребления умирают свыше 400 человек.

Согласно данным Министерства здравоохранения Турции, Стамбул занимает первое место в стране по употреблению «банзая».

Ранее сообщалось, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний — 36, максимальный — 65 лет.

Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет — 2,8 процента, от 45 до 64 лет — 2,3 процента населения страны.