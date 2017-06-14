С тех пор как в 2000 году Хазрат Алимирзаев связал свою жизнь с оператором мобильной связи Azercell, он уже не представлял себя вне этой компании. Один за другим сменялись в компании руководители-иностранцы, но это только положительно влияло на жизнь и карьеру Хазрата – рос в должности, росла и зарплата. Правда, головокружительной карьеры сделать он не сумел, но и добился для своего возраста немалого. Но дальнейшую судьбу и карьеру поломал, по его словам, новый руководитель компании – гражданин Азербайджана Вахид Мурсалиев.

Долго работали Хазрат и Вахид в одной компании и хорошо друг друга знали. Будучи юристом компании Мурсалиев часто обращался за помощью к руководителю отдела корпоративной продажи Алимирзаеву. И Вахид всегда шел ему на встречу, ведь юристу такой крупной компании часто приходилось иметь дело с разными структурами, в том числе и правоохранительными. И, естественно, просьб о предоставлении «крутых» телефонных номеров у него было больше чем надо. И Хазрат не жалел номеров – это нужно было не только для друга, но в принципе и для компании в целом. И невдомек ему было, что все это может когда-то обернуться против него.

Сократили штат…, чтобы взять «своего»

Но вот пару лет назад после ухода очередного иностранного руководителя Azercell впервые возглавил азербайджанец Мурсалиев. В Азербайджане, помнится, многие радовались этому. Но в самой компании сразу начались гонения на работников разных рангов, в том числе и опытных. Близкие «первого» настойчиво советовали нежелательным лицам уходить по-хорошему. Одним из первых, к кому с подобным предложением обратились, был Хазрат. И, видимо, с учетом близких отношений сделал это сам «друг», который посоветовал написать заявление об увольнении по собственному желанию. Оказывается, у него выявился свой человек на это место. И вообще, такие как Хазрат мешали бы ему делать все, что хочет.

Писать заявление Хазрат отказался. Но новый начальник категорически заявил, что не хочет с ним работать и посоветовал готовиться к сокращению. Сокращения и увольнения приняли в компании, можно сказать, массовый характер. Одной из первых уволенных по сокращению оказалась Фахима Шахвердиева, работавшая в том же департаменте. Но почему-то сразу после сокращения на ее должность назначили другого человека. Даже старейший работник Azercell по имени Акиф, который работал с первого дня основания компании личным водителем всех работавших генеральных директоров, попал под сокращение. Большой скандал вызвало и увольнение прямого начальника Хазрата Вугара Садига.

Об этом в свое время много писали СМИ, дело дошло до суда, но пробить невидимый панцирь вседозволенности Azercell не удалось. Такая судьба постигла и других уволенных, решивших доказать свою невиновность через суд. Суды всех инстанций однозначно оправдывали любые решения руководства компании, какими бы безрассудными они ни казались.

Кстати, в ходе одной из бесед с Хазратом ясность в это дело внес сам «друг Вахид». Узнав, что Хазрат после получения извещения о скором сокращении собирается опротестовать решение своего «старшего брата», как нередко называл он нового шефа, в суде, тот посоветовал не терять попусту время. Мол, в судебной системе у него очень влиятельный человек.

«Все равно ничего не добьешься», - бросил небрежно бывший друг и новый шеф. И в правоте его слов уже уволенный сотрудник компании вскоре убедился лично.

СУДЬЯcell

Сложившаяся ситуация, подозрительный шепот вокруг, намеки и прямые угрозы вызвали у Хазрата обострение старой болезни. Обратился в свою поликлинику№18, где ему выписали бюллетень. Но и дома ему не давали покоя, даже сообщили официально, что первый его рабочий день окажется последним днем работы в компании. Все это, конечно, не могло способствовать лечению болезни. А поняв, что процесс лечения может затянуться и перейти за установленный срок сокращения, компания пошла на другой шаг устрашения. Нагрянувшие в поликлинику представители Azercell подняли такой шум, что перепуганным врачам не оставалось ничего иного как отменить выписанное ими же и подтверждённое необходимыми подписями и печатями предписание о временной нетрудоспособности этого человека. Бюллетень в поликлинике закрыли, но больному сообщили об этом через два дня. А руководству компании только это и надо было. Добившись в результате таких действий двухдневного «прогула» Хазрата, его уволили по статье, предусматривающей нарушение трудового законодательства.

Так, завершилась трудовая деятельность Хазрата Алимирзаева в Azercell. Опытный работник с многолетним стажем и высокой зарплатой надеялся даже в случае сокращения получить неплохую материальную компенсацию. Но его уволили за прогул, а такая статья автоматически исключает всякие разговоры о возможных компенсациях. И у него действительно не оставалось другого выхода, как обратиться в суд.

Оснований для обращения в суд у него было более чем достаточно. Так, у него на руках имеется заверенный должным образом бюллетень. Акт же, составленный в компании и свидетельствующий о невыходе на работу Хазрата по неуважительной причине, подписали четверо. И, что странно, все они работают в основном офисе компании возле станции метро «20 Января», хотя небольшой офис, где расположен отдел корпоративной продажи, находится от него довольно далеко и недалеко от другой станции - «Ичери шехер». Не удалось, видимо, Вахид-муаллиму найти здесь своих сторонников.

Но вот именно на основании этого акта и еще «других документов», которые фигурируют только на бумаге, и уволили Алимирзаева приказом К-64 от 10 июля 2015 года. Очень уж видать торопились составители приказа, иначе они не ссылались бы на подписанный «своими» акт и несуществующие «прочие документы». Так торопились, что даже названия отдела и департамента, которому он подчиняется, указали новые, хотя приказ о зачислении Алимирзаева на новую должность во вновь созданной структуре за полгода так и не был издан. И их надо было приложить в виде дополнения к трудовому договору. Но если и эту промашку руководства компании, в частности ее отдела кадров, можно как-то еще простить, то уж указание статьи 72 Трудового кодекса в качестве основания для увольнения ставит под сомнение компетентность такого руководства вообще.

Уж кому-кому, а юристу Вахиду Мурсалиеву и начальнику отдела кадров Зибе Мустафаевой, которая и составила сей изобилующий неточностями и ошибками документ, должно быть хорошо известно, что указанная статья Трудового кодекса не дает основания для увольнения человека. Даже суд, решивший помочь компании, обосновал это тем, что данная статья дает основание увольнять работника, но по другой статье – 70 (?). А документ-то ведь типовой и состоит всего из двух предложений. Может, потому она и заверила этот ничего официально не значащий для нее документ не гербовой печатью компании, а печатью отдела кадров, или как его здесь называют «человеческих ресурсов». А самое главное, через два месяца после увольнения Хазрата по спорной статье на его место в компании взяли нового человека со стороны...

Значит, руководство Azercell при увольнении опытного работника, не допустившего до этого ни одного нарушения, руководствовалось не столько необходимостью сокращения штатов в компании, сколько важностью назначения на эту должность своего человека.

С таким букетом нарушений при оформлении приказа Хазрат и его адвокат думали легко выиграть судебный процесс. И только когда Ясамальский районный суд начал оправдывать все упущения руководства Azercell, Хазрат вспомнил слова «старшего брата» о своих связях в судебной системе. Понял он и другое – для чего нужны были «старшему брату» крутые номера. Отказ судьи Аяза Мамедова признать ошибки компании был поддержан и в Апелляционном суде, не помогла и кассационная жалоба в Верховный суд. Хотя цель судебной системы в том и заключается, чтобы защищать права ущемленных в правах людей. А в данном случае у него для этого было достаточно оснований, любая неточность в документах компании, которая обывателю и может показаться несущественной, должна быть использована для защиты пострадавшего, а не наоборот. Юриспруденция ведь тоже наука точная, здесь каждая неверная буква может и должна быть использована в пользу потерпевшего.

В духе дикого капитализма

Не добившись ожидаемых результатов в вопросе незаконного, на его взгляд, увольнения, и получив отказ в восстановлении на должность, Хазрат решил хотя бы получить заработанные честным трудом деньги.

В Azercell зачастую приходится временно выполнять дополнительные функции. То есть выполнять в полном объеме свою работу и дополнительно работу своего коллеги, уволившегося, вышедшего в отпуск. И все это делается вопреки законодательству без соответствующей выплаты дополнительных средств. Хазрат тоже не был исключением, он часто безвозмездно выполнял такую работу. О вознаграждении он тогда и не мечтал, а теперь решил получить сполна хотя бы за даром отработанное. Не оставлять же деньги в компании, откуда тебя, взрослого и уважаемого в коллективе человека, прогнали как какого-нибудь пацана-прогульщика.

Но Ясамальский суд вновь встал на защиту Azercell. Судья Зафар Гулиев наотрез не согласился с мнением официальных экспертов из Института судебно-медицинской экспертизы. Он просто исключил возможность выдачи компенсации по приказам, срок которых истек за год до того, как Хазрат выявил такую закономерность. А последний год тоже поставил под сомнение, посчитав, что определенная экспертами сумма слишком завышена. Правда, Апелляционный суд частично удовлетворил иск Мурсалиева и постановил выдать ему более 326 тысяч манатов. В эту сумму входила как сама заработанная, но невыплаченная сумма плюс по 1% за каждый просроченный после оформления день. Но не сумел истец толком обрадоваться такому решению, как Верховный суд отменил прежнее решение, оставив в силе постановление Ясамальского суда и лишив Хазрата надежд на солидную компенсацию.

К сожалению, опять приходится отмечать, что ни одна инстанция суда не обмолвилась ни словом в адрес Azercell. Хотя в такой уважаемой компании, утверждающей, что она работает по западным стандартам и добивается лидерства в самых престижных форумах, подобные ошибки недопустимы! Кому нужны эти стандарты, если компания нарушает элементарные права своих работников. Ведь дополнительные заработки, о которых заявил во всеуслышание Хазрат, до сих пор в компании никто не получал. Выходит, что компания просто эксплуатирует своих работников, нарушая не только азербайджанские, но и все мыслимые международные требования. Разве одно это не стоит того, чтобы компанию привлечь к ответственности, да так, чтобы и другим неповадно было идти на методы, свойственные в бытность эры дикого капитализма.

А ведь в известность были поставлены и Минналогов, и Генпрокуратура, и МВД. Кроме того, и госказна теряет от такой близорукости правоохранительных органов. Ведь правильно оформленная зарплата, будь она и дополнительной, приносит налоги как в госбюджет, так и в фонд социальной защиты.

Странные греки

Но и это еще не все. Не надо быть суперюристом, чтобы не заметить массу неточностей во всех приказах о возложении на Хазрата дополнительных функций. В распоряжении haqqin.az имеется шесть копий таких приказов, и на всех из них подпись бывшего президента Azercell Кирила Габурича различается так сильно, что заставляет задуматься об их подделке, причем разными людьми. Суды же не только не обратили внимания на такую «мелочь», но даже отказали Хазрату в его просьбе направить их на экспертизу. А ведь возможная подделка подписи первого лица наводит и на другие мысли. Почему-то подписи бывшего юриста Вахида Мурсалиева, начальника отдела кадров и других вторых лиц подлинные, а главная подпись - первого лица - сильно смахивает на фальсификацию.

Да, масса граждан Азербайджана при новом руководстве Azercell подпала под сокращение штатов. Официально это объяснялось трудностями в связи с экономическим кризисом в стране.

Но как же понять в таком случае, что в компании работают на директорских должностях два гражданина Греции, о которых здесь ходят нездоровые слухи.

Так, директор по маркетингу Георг Чатзис (George Chatzis) известен тем, что буквально сразу же после прихода в Azercell на азербайджанском рынке появилось рекламное агентство DDB из Греции. И все производство реклам для ТВ передаются исключительно этой компании. Известны случаи, когда изготовленные этой компанией ролики стоимостью в десятки тысяч долларов, так и не увидели свет.

А другой грек Георг Атанасопоулос (George Athanasopoulos) и вовсе работает в компании на птичьих правах. Он был назначен директором департамента закупов, но наша миграционная служба отказала ему в рабочей визе. Поэтому в обход закона он открыл в Греции компанию и работает с Azercell по контракту. И не первый год раз в месяц уважаемый г-н Атанасопоулос выезжает в свою страну на несколько дней, чтобы затем снова вернуться в Баку на хлебное место.

Больше месяца оставаться ему не позволяет миграционная служба, а немалые деньги на многочисленные разъезды туда и обратно, конечно, выплачиваются из бюджета Azercell. Но несмотря на это, последнее слово всегда за ним, он официально подписывает внутренние документы, а заодно делает крупные закупы у греческих компаний. Вот бы Вахид муаллиму и взяться за этих иностранцев, на капризы которых компания тратит сотни тысяч манатов в год, а не экономить на своих гражданах, к тому же уволенных на весьма сомнительных основаниях.