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У «Азеришыг» появилось новое здание в Мингячевире

 

В целях бесперебойного и устойчивого обеспечения населения электроэнергией «Азеришыг» проводит широкомасштабные перестроечные работы и капитальный ремонт в регионе Центрального Арана, сообщает пресс-служба ОАО.

Региональное управление по снабжению и продаже электроэнергии Центрального Арана охватывает города Мингячевир и Нафталан, Агдашский, Агсуинский, Евлахский, Бардинский, Гёйчайский, Геранбойский, Тертерский и Уджарский районы и обеспечивает электроэнергией 261 тысячу абонентов, что составляет свыше миллиона жителей региона.

13 июня в эксплуатацию было сдано административное здание Регионального управления по снабжению и продаже электроэнергии Центрального Арана (RETSİ). Двухэтажное офисное здание оснащено всем необходимым для плодотворной работы. В здании есть специальные кабинеты по оказанию услуг абонентам, продажам, кабинеты аварийных служб и т.д.

В церемонии открытия здания приняли участие председатель правления ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов, глава Исполнительной власти Мингячевира Ниязи Байрамов, которые поздравили энергетиков.

Напомним, недавно были сданы в эксплуатацию административные здания «Азеришыг» в Агсу, Тертере, Уджаре и Евлахе.

В регионе проведены также перестроечные работы на девяти подстанциях. Построены новые подстанции в Агсу и Геранбое.

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