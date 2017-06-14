Италия — одна из тех стран мира, которая решила полностью отказаться от атомной энергетики. И потому активно развивает альтернативные виды энергетики, пытается диверсифицировать поставки энергоносителей в страну, чтобы не зависеть от форс-мажорных обстоятельств.

Антонио Басси, заместитель директора итальянского павильона на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане, начиная разговор с haqqin.az, заявил, что очень рад видеть представителя азербайджанских медиа на итальянской экспозиции.

По словам Басси, Италия давно использует альтернативные источники энергии: солнечную, геотермальную и др. «Еще хочу отметить, что в Италии много гор, как и во многих странах Европы, следовательно, много горных рек, которые используются для получения энергии», — отметил собеседник.

По словам Басси, между Италией и Азербайджаном сложились тесные отношения, и проекту по поставке газа в Европу (трубопровод TAP — ред.) в Риме придают очень важное значение. Что касается протестов против прокладки трубопровода, которые периодически возникают в стране, то, по мнению итальянского эксперта, всегда есть люди, которые «за» или «против» каких-то начинаний.

«Но я считаю, что новый канал поступления чистой энергии (природный газ считается самым чистым видом ископаемого топлива — ред.) важен для Италии», — подчеркнул Антонио Басси.

В заключение беседы собеседник выразил соболезнование в связи с недавней кончиной министра энергетики Азербайджана Натика Алиева, отметив, что проект TAP будет продолжаться.

Далее к разговору присоединилась Валентина Поматико, главный операционный директор павильона. Она рассказала haqqin.az, что была генеральным директором азербайджанского павильона на ЭКСПО-2015 в Милане. «Наша итальянская компания тогда выиграла тендер на концепцию азербайджанского павильона и его управление», — отметила Поматико.

«Я сожалею в связи с безвременной кончиной министра энергетики Азербайджана Натика Алиева, который был комиссаром азербайджанского павильона и активно продвигал проект TAP. Для этого трубопровода многое будет зависеть от того, кто займет его место и насколько активно этот человек будет занят продвижением TAP», — считает итальянский эксперт.

Проект ТАР предполагает транспортировку газа по трубопроводу, протяженность которого составит 520 километров, из Каспийского региона через Грецию, Албанию, Адриатическое море на юг Италии, а затем в Западную Европу — в обход России.