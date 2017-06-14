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Ла-Манш пересекли на летающей машине видео

 

Французский пилот Бруно Веццоли пересек пролив Ла-Манш на летающей машине, похожей на гибрид параплана и легкого вездехода — багги.

Как передает Рейтер, устройство под названием «Пегас» взяло разбег на старой взлетно-посадочной полосе неподалеку от французского портового города Кале, а приземлилось в воду в 59 километрах от точки старта, рядом с британским Дувром.

Создателем «Пегаса» стал предприниматель Жером Дофи, вдохновленный работами пионеров авиации — бразильца Альберто Сантоса-Дюмона и француза Луи Блерио. В 1909 году Блерио был первым пилотом, перелетевшим Ла-Манш.

Дофи планировал сконструировать летающую машину, которая позволила бы облететь вокруг света за 80 дней.

Пролив Ла-Манш, максимальная ширина которого составляет 250 километров, а минимальная — 32 километра, издавна выступал в роли своеобразного полигона для испытания экспериментальных средств передвижения.

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