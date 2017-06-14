Российский генерал: «Азербайджан доставил гуманитарную помощь в Алеппо»

Азербайджан осуществил продовольственную помощь жителям сирийского города Алеппо. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Савченко.

Также Савченко заявил, что страны Запада и различные международные организации неоднократно призывали оказать гуманитарную помощь жителям Восточного Алеппо, но сами ничего не сделали.

«Хочу отметить, что в ходе операции по освобождению Алеппо от боевиков мы неоднократно слышали со стороны Запада и различных международных организаций призывы незамедлительно организовать доставку продовольствия и предметов первой необходимости жителям Восточного Алеппо», — сказал Савченко.

По его словам, ни одно из этих государств и международных организаций не доставило ни килограмма продуктов людям, покинувшим свои дома в Восточном Алеппо.

«Кроме России, помощь жителям Алеппо поступила от Белоруссии, Армении, Азербайджана и Сербии», — сказал генерал.