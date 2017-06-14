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Human Rights Watch осудила применение США фосфорных снарядов

 

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила применение фосфорных снарядов в Ираке и Сирии коалицией во главе с США. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в среду на ее официальном сайте, передает ТАСС.

«Неважно, как именно используется белый фосфор, он в любом случае представляет высокую опасность нанесения серьезного ущерба с долгосрочными последствиями в таких густонаселенных городах, как Ракка и Мосул», — пояснил директор по вооружению HRW Стив Гус.

«Коалиция под руководством США должна принять все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск вреда для мирного населения от использования белого фосфора в Ираке и Сирии», — добавил он.

Организации не удалось достоверно установить число пострадавших от применения фосфорных снарядов в Ираке и Сирии. Также неизвестна точная цель использования фосфорных бомб коалицией во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Одним из возможных назначений применения этих боеприпасов может быть необходимость создания дымовой завесы, которая обеспечивает отступление мирного населения и сбивает с толку снайперов противника, говорится в сообщении HRW.

О применении фосфорных боеприпасов в Ракке 9 июня сообщало агентство SANA. По его сведениям, в результате бомбардировки погибли 17 человек.

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