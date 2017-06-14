Иса Гамбар и Ариф Гаджилы вызваны на допрос в Генпрокуратуру

Сегодня башган партии «Мусават» Ариф Гаджилы, глава Центра национального стратегического мышления Иса Гамбар и глава центрального аппарата партии «Мусават» Гюльага Асланлы получили повестки о вызове в Генеральную прокуратуру Азербайджана, сообщает пресс-служба партии «Мусават».
Согласно информации, Генпрокуратура привлекла Ису Гамбара, Арифа Гаджилы и Гюльагу Асланлы в качестве свидетелей по делу арестованного Афгана Мухтарлы.
Согласно повесткам, Иса Гамбар даст показания в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры 16 июня, Ариф Гаджилы – 17 июня, а Гюльага Асланлы – 20 июня.