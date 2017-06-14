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Порошенко едет к Трампу

 

На следующей неделе в Вашингтоне состоятся полноценные переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщает «Европейская правда».

«Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», — рассказал один из собеседников.

«Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время», — отметил другой.

Ожидается, что Администрация президента Украины официально объявит о данном визите в ближайшее время.

«Еще один чиновник заверил, что встреча президентов Порошенко и Трампа запланирована на следующую неделю», — отмечает издание.

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