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Опасный ротавирус в Азербайджане. Почему нет вакцинации? комментарий Минздрава

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Массовое заражение детей ротавирусом, или, как еще называют эту инфекцию, кишечным гриппом в Сумгаите вывело на повестку дня вопрос о вакцинации от этого заболевания. Между тем во многих странах, включая Россию, делают прививки от ротавирусной инфекции, которая является основной причиной острых желудочно-кишечных расстройств у детей.

Почему по сей день наряду, скажем, с туберкулезом и полиомиелитом в Азербайджане не проводятся массовые профилактические мероприятия среди детей с использованием ротавирусной вакцины?

Как сообщил haqqin.az главный педиатр страны Насиб Гулиев, возможность ротавирусной вакцинации обсуждалась азербайджанскими медиками еще в 2012-2013 годах.

Насиб Гулиев

Однако проблема в том, что в инструкции по использованию препарата для прививок имеется предупреждение о риске появления кишечной инвазии, то есть острой кишечной непроходимости. От вакцины происходит настолько стремительное размножение в организме ротавируса, что в итоге может привести к еще большим осложнениям с желудочно-кишечным трактом.

Справедливости ради специалист по детским заболеваниям отметил, что негативный побочный эффект возникает в одном случае из миллиона применений вакцины. Тем не менее бакинские медики решили дождаться завершения работ по совершенствованию ротавирусной вакцины и появления препарата без подобного побочного действия. Под эгидой ВОЗ в настоящее время ведутся глубокие исследовательские работы по выработке более безопасного препарата.

К тому же, считает Н.Гулиев, для проведения массовой вакцинации против ротавируса должна быть значительная потребность в этом. В Азербайджане эпидемии ротавируса никогда не было, чего, например, не скажешь о странах Средней Азии, где вспышки диареи нередко принимают характер эпидемии. Именно такая эпидемиологическая ситуация требует проведения прививок. То есть в Азербайджане показатель распространения ротавируса не диктует необходимости массовой вакцинации.

В то же время главный педиатр отметил, что вакцинация сама по себе является исключительно эффективным средством в борьбе с инфекционными заболеваниями. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, величайшим достижением медицины ХХ века является как раз изобретение вакцины. Пока ничто другое не может превзойти эффективность этого метода борьбы с инфекционными заболеваниями, уверен врач.

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