МИД России о выборах в Косово

Результаты прошедших выборов в Косово свидетельствуют о радикализации политической верхушки в Приштине, что во многом является следствием попустительства ЕС и Соединенных Штатов, говорится в опубликованном в среду комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Радикальное движение «Самоопределение» на прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборах в Косово получило 26,73% голосов, тем самым обойдя коалицию умеренных реформаторов ДСК («Демократический союз Косово») и вплотную приблизившись к побеждающему блоку ветеранов конфликта с Сербией — ДПК («Демократическая партия Косово»).

Согласно информации центральной избирательной комиссии Косово после обработки данных с 91,16% участков, лидирующая коалиция ДПК получает 34,5%, ДСК — всего 25,84%, что делает радикалов второй политической силой в самопровозглашенной республике. В штаб-квартире движения в ночь на понедельник уже заявили о своей «победе на выборах».

«Результаты прошедших в Косово 11 июня внеочередных «парламентских» выборов свидетельствуют о дальнейшей радикализации политической верхушки в Приштине. Достаточно сказать, что наибольшее количество голосов получила пресловутая «коалиция пистолетов», объединяющая бывших полевых командиров печально известной «Освободительной армии Косово» во главе с одиозным Харадинаем», — заявили в ведомстве.

«Картину дополняет крайне мягкая или вовсе отсутствующая реакция западных покровителей края на участившиеся в последние месяцы проявления агрессивной великоалбанской риторики. В итоге Приштина восприняла эти сигналы как поощрение своей непримиримой позиции в переговорах с сербской стороной, настроившись сломить волю Белграда», — отметили в российском МИД.