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В Турции оппозиционный депутат приговорен к 25 годам тюрьмы

 

Депутат основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Энис Бербероглу приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение государственной тайны, сообщает в среду телеканал NTV со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что Бербероглу обвиняется по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT и направлявшиеся к турецко-сирийской границе. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков. На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами.

По версии турецких властей, грузовики везли логистическую и гуманитарную помощь сирийским туркманам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.

Бербероглу, который проходил по данному делу, был арестован сразу же после вынесения судебного решения. Глава РНП Кемаль Кылычдароглу объявил о созыве чрезвычайного заседания исполкома партии в связи с арестом Бербероглу.

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