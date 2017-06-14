Подписаться на уведомления
 

Лидера исламистов Азербайджана переводят в закрытую тюрьму

 

Сегодня в Гарадагском районном суде было рассмотрено представление об изменении меры пресечения председателю Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсуму Самедову. Об этом сообщил адвокат Ялчин Иманов, передает АПА.

По его словам, на процессе под председательством судьи Рашада Мамедова был зачитан приговор. Суд удовлетворил представление. М.Самедов проведет 3 года в тюрьме закрытого типа.

Отметим, начальник исправительного учреждения №13 Рауф Мамедов направил представление в Гарадагский районный суд и заявил, что лидер Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсум Самедов вел радикальные религиозные беседы.

Начальник тюрьмы попросил поместить М.Самедова в Гобустанскую тюрьму закрытого типа на 3 года.

Напомним, по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Мовсум Самедов в 2011 году был лишен свободы сроком на 12 лет. Он обвинялся в попытке государственного переворота и незаконном хранении оружия.

604 просмотров


Старости
Только в Азербайджане: «удостоверение сеида»
Только в Азербайджане: «удостоверение сеида»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
15 Июн 27° / 19°
16 Июн 27° / 18°
17 Июн 23° / 17°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9092 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев о строительстве Вооруженных сил
Египет передает острова Саудовской Аравии Вопрос закрыт
Лидера исламистов Азербайджана переводят в закрытую тюрьму
Иностранные военные атташе посетили воинскую часть фото
В Турции оппозиционный депутат приговорен к 25 годам тюрьмы
МИД России о выборах в Косово
Центробанк о курсе маната
Опасный ротавирус в Азербайджане. Почему нет вакцинации? комментарий Минздрава
Порошенко едет к Трампу
Иса Гамбар и Ариф Гаджилы вызваны на допрос в Генпрокуратуру
Human Rights Watch осудила применение США фосфорных снарядов
Российский генерал: «Азербайджан доставил гуманитарную помощь в Алеппо»
Трамп о стрельбе по конгрессменам в Вашингтоне есть раненые; обновлено16:52
США разворачивают в Сирии реактивные системы залпового огня
Взрыв в Анкаре: есть жертвы видео
Итальянцы в Астане об азербайджанской трубе эксклюзив
Ла-Манш пересекли на летающей машине видео
У «Азеришыг» появилось новое здание в Мингячевире
Скандальное увольнение в Azercell: в аферу замешаны и суды приемная haqqin.az
Масштабная операция против наркомафии в Турции
Уроженец Армении обстрелял из гранатомета дом украинского генерала
Президент Египта: «Ситуация вокруг Катара не грозит новой войной»
Представитель НАТО сравнил ситуацию в Карабахе с противостоянием СССР и США
Додон едет в Баку
Брат Навального остался за решеткой
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться