Парламент Египта одобрил передачу двух спорных островов Тиран и Санафир в Красном море Саудовской Аравии. Об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Хадас".
Таким образом, законодатели проголосовали за ратификацию соглашения с Эр-Риядом о демаркации морской границы между двумя государствами, подписанного больше года назад и вызвавшего волну негодования и череду судебных процессов в Египте. Процедура общего голосования депутатов состоялась сегодня после того, как соглашение утвердили два ключевых комитета - по конституционным и законодательным делам, а также по обороне и национальной безопасности.
Саудовский законодательный орган ратифицировал это соглашение практически сразу после заключения соглашения.