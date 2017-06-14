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Ильхам Алиев о строительстве Вооруженных сил

 

«Сегодня исторический день, день восстановления села Джоджуг Марджанлы», - заявил сегодня во время встречи с группой курсантов военных учебных заведений в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что село Джоджуг Марджанлы было освобождено в результате успешной контратаки азербайджанской армии.

«Сегодня азербайджанская армия одна из сильных в мире. Строительство армии – самый приоритетный вопрос для руководства Азербайджана. За последние годы были достигнуты большие успехи в этом направлении.

Материально-техническое обеспечение нашей армии находится на самом высоком уровне. Закупается самые необходимые современные виды вооружения, техника. В то же время в нашей стране производится разная продукция военного назначения. Боеспособность армии повышается, дисциплина на высоком уровне. Именно благодаря этому в апреле прошлого года азербайджанская армия дала достойный ответ на армянскую провокацию. Была освобождена часть территорий трех районов. На этих землях вновь был поднят флаг Азербайджана. В результате успешной операции в это село возвращается новая жизнь, возвращаются переселенцы. Они более 20 лет мечтали вернуться на родную землю, к родным очагам. Уверен, что сотни молодых людей не видели Джоджуг Марджанлы. Но они мечтали вернуться сюда. Этот день настал», - сказал президент Ильхам Алиев.

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