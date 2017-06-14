Рахмон из Еревана выступил с заявлением по Карабаху

Таджикистан выступает за переговорный путь урегулирования конфликтов. Об этом заявил в Ереване президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает Новости-Армения.
Выразив озабоченность ухудшением процессов, происходящих в отдельных странах и регионах, президент Таджикистана заявил: «Исходя из своего миротворческого опыта, мы выражаем твердую приверженность принципам мирного решения имеющихся противоречий и конфликтов в рамках общепризнанных международных норм. Переговоры, по нашему убеждению, самый конструктивный путь в разрешении столь сложной проблемы, какой является Нагорный Карабах».