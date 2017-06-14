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Обвал цен на нефть: Brent — $47

 

Мировые цены на нефть продолжают падать в среду вечером на данных по запасам сырья в США; Brent и WTI обновили ценовые минимумы с 5 мая — ниже 47 и 45 долларов за баррель соответственно.

Согласно данным торгов, на настоящее время стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,20% — до 47,16 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она впервые с 5 мая опустилась ниже 47 долларов за баррель — до 46,94 доллара за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 3,27% — до 44,94 доллара за баррель, впервые с 5 мая опустившись ниже уровня в 45 долларов за баррель.

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